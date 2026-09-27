Дания се справи с Уелс и взе първа победа в Лигата на нациите

Дания победи Уелс с 2:0 в мач от група А4 на Лигата на нациите и записа първи успех в турнира. Домакините стигнаха до победата след автогол на Бен Дейвис (53') и попадение на Густав Исаксен (66'), като през по-голямата част от срещата имаха инициативата.Първото полувреме премина без голове, като Дания владееше повече топката, но трудно стигаше до чисти положения. Уелс също имаше своите възможности, но не успя да се възползва от тях. Малко след почивката домакините поведоха, когато Бен Дейвис изпрати топката в собствената си врата в 53-ата минута.

Дания продължи да контролира двубоя и стигна до втори гол в 66-ата минута. Густав Исаксен се разписа и даде сериозен аванс на своя тим, който до края не допусна изненада. Уелс не успя да отговори и остана без отбелязан гол във втория си пореден мач в турнира.Така Дания записа първите си три точки в групата, след като в първия кръг загуби с 2:3 от Норвегия. Уелс пък остава без точка след поражението с 0:1 от Португалия в откриващия си мач.

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Снимки: Gettyimages