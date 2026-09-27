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10 години след трагедията: Шапекоензе се завърна на мястото на самолетната катастрофа

  • 27 сеп 2026 | 14:42
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10 години след трагедията: Шапекоензе се завърна на мястото на самолетната катастрофа

Близо десетилетие след самолетната катастрофа, която беляза историята на световния спорт, отборът на бразилския Шапекоензе се завърна на мястото на трагедията. В ранните часове на 29 ноември 2016 г. самолетът, превозващ отбора за финала на Копа Судамерикана, се разби в планина в Серо Гордо, близо до колумбийския град Ла Унион.

Официалният доклад на колумбийската агенция за гражданска авиация Aerocivil заключава, че причината за катастрофата е изчерпването на горивото вследствие на неподходящ план за полета, изготвен от авиокомпанията, както и грешка на пилота, свързана с неправилно вземане на решения с влошаването на ситуацията.

Сред грешките е и това, че пилотът не е обявил извънредна ситуация в продължение на 36 минути, след като нивото на горивото е станало критично ниско. По този начин той не е информирал службата за управление на въздушните полети в Меделин, че е необходимо незабавно кацане – до самите секунди преди двигателите, останали без гориво, да изгаснат, при положение че самолетът се е намирал на 18 километра от летището.

Настоящата делегация пътува до Колумбия, за да участва в поредица от възпоменателни събития, отбелязващи 10 години от инцидента, при който загинаха 71 от 77-те души на борда. В трагедията животът си загуби и игралият в България за ЦСКА Филипе Машадо.

Сред присъстващите сега беше бившият защитник Нето, един от шестимата оцелели, който придружаваше групата. На мястото, сега известно като „Серо Шапекоензе“, Нето се срещна отново с един от доброволците, участвали в неговото спасяване.

„Първо беше невероятно, защото той [спасителят] ми показа снимка от момента, когато ме изнесе оттук, след като ме спаси. Аз бях последният намерен, около шест до осем часа по-късно“, разказа оцелелият пред репортери на “Глобоеспорте”.

Мястото на катастрофата е превърнато в мемориал, наречен „Шампиони на небето“, с фотографии и почит към жертвите. За Нето посещението събуди много спомени.

„Като филм в главата ми е, когато погледнах тези снимки и си спомних толкова много хубави неща, които преживяхме. Трябва просто да сме тук и да се наслаждаваме, да ценим времето, което Бог ни е позволил да останем тук, и да донесем нещо добро на човечеството, докато сме живи“, заяви той.

След церемонията играчите се помолиха на точното място на самолетната катастрофа, в момент на мълчание, който беше прекъснат от аплодисменти. Алекс Пасос, президент на Шапекоензе, подчерта значението на завръщането: „За нас от Шапекоензе е повод за голяма гордост, голяма радост да можем да дойдем тук, да си спомним. Това е почит към хората, които си отидоха. Да отпразнуваме това приятелство, което имаме с колумбийския народ и особено с хората тук от Ла Унион и Меделин“.

Програмата на възпоменателните събития включваше приятелски мач на стадион Атанасио Хирардот в Меделин. „Мачът на вечното приятелство“ противопостави Шапекоензе и Атлетико Насионал (1:1) - двата отбора, които трябваше да играят финала на Копа Судамерикана през 2016 г. Припомняме, че след инцидента финалът беше отменен, а бразилският клуб беше обявен за шампион.

При самолетната катастрофа оцеляха само шестима души: Алан Рушел (футболист); Джаксън Фолман (футболист); Нето (футболист); Рафаел Хензел (журналист); Химена Суарес (стюардеса) и Ервин Тумири (авиационен техник).

Снимки: https://x.com/ChapecoenseReal

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