Добри Козарев: Крумовград ни надигра, но ние бяхме уплашени и прекалено респектирани

Гигант (Съединение) отстъпи с 0:2 на лидера във временното класиране Крумовград. И двата гола паднаха преди почивката, а през второто полувреме домакините пропуснаха дузпа.

Крумовград победи и в Съединение

„Има и такива мачове. Моето мнение е, че Крумовград ни надигра. Но мога да разделя мача на две. През първото полувреме играхме под възможностите си или по-точно – бяхме прекалено респектирани от съперника, на моменти дори сякаш уплашени“, коментира Добри Козарев пред официалния сайт на Гигант Съединение.

„Крумовград разполага с много класни футболисти за това ниво. Играли са стотици мачове в професионалния футбол. Момчил Цветанов не спря да бъде активен през целия мач… наистина не знам откъде намира тези сили“, каза още президентът на Гигант Съединение.

„На полувремето нашият треньор направи четири смени и пусна в игра Християн Казаков, Виктор Панеков, Николай Ичев и Антон Маргаритов, който се включи много силно. Именно срещу него бе отсъдена и дузпата, която Аурел Мусай пропусна. На всеки се случва. Но ако върнеш един гол в 65-ата минута, не се знае до края на мача какво ще се случи. През второто полувреме играхме доста по-добре, но просто не успяхме да върнем един гол.

В миналия кръг бихме Спартак в Пловдив, вкарахме си положенията, но днес за съжаление не успяхме“, завърши Добри Козарев.

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