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Треньорът на Гигант: Преди такива мачове не е нужно да използваме думата мотивация

  • 17 сеп 2026 | 17:29
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Треньорът на Гигант: Преди такива мачове не е нужно да използваме думата мотивация

Гигант (Съединение) гостува на Спартак (Пловдив) в едно от дербитата на предстоящия осми кръг в Югоизточната Трета лига.

„От такива мачове можем само да спечелим и да видим докъде сме стигнали в нашето развитие и желание да бъдем по-добри. Това е двубой, в който няма нужда да използвам думата мотивация през седмицата, защото срещу други съперници цяла седмица говорим да не подценяваме противника и да подходим отговорно и сериозно, но срещу отбор, който е с ясни амбиции да спечели професионална промоция, няма нужда от допълнителна мотивация“, коментира старши треньорът Васил Стефанов пред официалния сайт на Гигант Съединение.

„За съжаление ще липсва наказаният Радослав Терзиев, а в аматьорския футбол ситуацията е такава, че когато от състава излезе основен играч, трудно би могъл да бъде заменен с друг такъв на неговото ниво. Това дава шанс обаче на друго момче да покаже своите качества“, добави наставникът.

„Ясно е, че Спартак (Пловдив) и Крумовград имат съвсем различно ниво от това на останалите отбори и като заплащане, организация, селектиране на футболисти и тренировъчен процес, така че те водят битка помежду си, а ние, останалите, участваме в друго състезание“, каза още Стефанов.

„Целта ми е в този мач да направим така, че Спартак (Пловдив) да се опита да се съобразява с нашата игра. Ако бяхме в оптимален състав, съм почти сигурен, че можем да се противопоставим на Спартак (Пловдив). Но и сега ще опитаме да се надиграваме. Казах на момчетата – следващите два мача са най-лесните. Играем срещу двата лидера. Никой не може да ти каже нищо, ако загубиш, но ако вземем нещо от тези двубои, ще предизвикаме интерес…“, допълни наставникът.

„По принцип избягвам да коментирам съдийството, тъй като не искам да подлагам реферите на допълнителен натиск. Искам всичко, което го има на терена, да бъде отсъдено“, завърши Васил Стефанов.

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