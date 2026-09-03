efbet с първо футболно спонсорство в Гърция: Брандът става основен партньор на Ники Волос

Българският хазартен и развлекателен лидер efbet обяви партньорство с гръцкия футболен клуб Ники Волос за състезателния сезон 2026/2027. Това е първото спонсорство на футболен тим, което компанията реализира в Гърция, където вече развива своята дейност чрез местната си платформа efbet.gr.

В рамките на споразумението логото на efbet ще позиционирано на предната част на мачовите фланелки на отбора, като брандът се превръща в основен търговски партньор и „дванадесети играч“ за синьо-белите през целия предстоящ сезон.

С над 35-годишна история и лидерски позиции в България и на Балканите, efbet продължава стратегията си за активно подпомагане на спорта. Чрез партньорството си с Ники Волос компанията цели да се доближи още повече до гръцката футболна публика и да утвърди разпознаваемостта на бранда в страната.

„За нас е изключителна чест да подкрепим клуб с традиции като Ники Волос. Това сътрудничество е естествена стъпка в развитието на efbet.gr в Гърция. Вярваме, че с нашия богат опит в спортното спонсорство ще бъдем ценен партньор за отбора и заедно ще постигнем високи резултати както на терена, така и извън него“, коментират от ръководството на efbet.

От страна на ПАЕ Ники Волос също изразиха задоволство от постигнатото споразумение, определяйки го като ключов момент за търговското и комуникационното развитие на клуба. Сътрудничеството с доказан международен оператор като efbet отваря врати за нови съвместни инициативи и кампании, насочени към феновете.

Партньорството между efbet и Ники Волос стартира официално с началото на новия сезон и препотвърждава дългосрочния ангажимент на българския оператор към развитието на спортния сектор в региона.

За efbet: efbet е първият лицензиран онлайн оператор за залози в България с над 35 години опит в развлекателната и хазартната индустрия. Компанията оперира на редица международни пазари, включително и в Гърция чрез платформата efbet.gr, като е утвърден генерален и основен sponsor на десетки спортни клубове, федерации и събития.

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