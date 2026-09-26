Звездата на Финландия: Трябва да се възстановим от тази загуба и да съберем цялата си енергия за утре

Звездата на приятната изненада на ЕвроВолей 2026 за мъже Финландия Йоонас Йокела каза след загубата от олимпийския шампион Франция с 1:3 гейма на полуфиналите, че трябва да се възстановят и да съберат цялата си енергия, която да пренесат на игрището за утрешния (б.р. днешния) последен мач.

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"Атаките ни не бяха толкова добри, колкото очаквахме след втория гейм, не запазихме инерцията и те се върнаха. Трябва да се възстановим от тази загуба и да съберем цялата си енергия, която да пренесем на игрището за утрешния ни последен мач", заяви Йокела пред сайта на CEV.

Снимки: CEV.EU

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