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Бивш селекционер на България изведе Тунис до титлата в Африка и квота за Олимпиадата

  • 26 сеп 2026 | 01:20
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Бивш селекционер на България изведе Тунис до титлата в Африка и квота за Олимпиадата

Мъжкият национален отбор на Тунис, който е воден от бившият селекционер на България Камило Плачи, триумфира като континентален шампион, след като надигра Камерун с 3:0 (25:22, 25:18, 25:19) във финала на Африканското първенство, в зала "Ел Мензах" в столицата Тунис.

Домакините отпразнуваха титлата пред собствена публика и с нея си осигуриха директна квота за Африка за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

Предстоящите игри в ЛА 28 ще отбележат осмото участие на Тунис на олимпийски форум. Най-доброто им класиране до момента е девето място, постигнато именно в Лос Анджелис при последното домакинство на града през 1984-а година.

Посрещачът Усама Бен Ромдан беше водещият реализатор в мача с 19 точки (4 аса и 3 блока). Диагоналът Али Бонги добави още 11 точки за успеха, с който Тунис си осигури титлата.

Победата увенча перфектното представяне на Тунис в турнира, който доминираше още от груповата фаза. Домакините преминаха през групите без загуба, за да завършат начело на групата и да се класират директно за четвъртфиналите.

Там те продължиха победната си серия, като елиминираха Руанда, а на полуфиналите се наложиха над Мароко с 3:1, за да си осигурят място в мача за титлата. Успехът над Камерун завърши безупречния им поход на домашна сцена.

Освен олимпийската квота, Африканското първенство послужи и като квалификация за Световната купа през 2027-а година, като първите три отбора си осигуриха участие на форума.

Шампионът Тунис и вицешампионът Камерун заеха първите две места, а Алжир допълни тройката африкански представители, след като победи Мароко с 3:0 (25:19, 25:21, 25:18) в мача за бронзовите медали.

fivb.com

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