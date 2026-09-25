Белами: Страдахме много

Селекционерът на националния отбор на Уелс Крейг Белами смята, че двубоят срещу Португалия в Лигата на нациите на УЕФА, загубен с 0:1, е бил труден за състава му, но също така е горд с представянето на играчите си. Въпреки многото контузени в редиците на "драконите", те бяха близо до това да измъкнат равенство от гостуването си в Лисабон, но в крайна сметка голът на Жоао Феликс в 22-рата минута се оказа достатъчен за успеха на домакините.



"Това беше труден мач за нас. Страдахме много. Мисля, че това е най-дългото време, в което сме били без топката в хода на двубой. Можехме да направим повече, докато я притежавахме, но също така съм много горд. Отсъстваха много играчи. Това не е проблем, можем да се справим. Затова използвахме много футболисти, които не играят всяка седмица. Така че имахме голяма енергия и сърце да постигнем това. Те винаги го показват", заяви Крейг Белами след срещата, цитиран от BBC.

Португалия стартира със скромна победа, Роналдо не успя да вкара

До следващия мач на Уелс има само два дни, тъй като тимът от Острова гостува на Дания в неделя, а там отново ще бъде без Хари Уилсън, Джо Родон, титулярния страж Карл Дарлоу, както и още няколко играчи. "Имаме нов мач, така че винаги гледаме към това като нещо позитивно и се стремим да се подобряваме", обясни Белами. 41-годишният Кристиано Роналдо за пореден път бе основната фигура на терена за "мореплавателите", а наставникът на Уелс се надява отново да го срещне в реванша в Кардиф през ноември.



"Роналдо е един от най-великите играчи на всички поколения, не само на неговото. Трябва ти план за него, защото той е повече от опасен, дори на тази възраст. Той е суперзвезда и бих се радвал да можем отново да се изправим срещу него, но не знам, може би времето напредва", каза той.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages