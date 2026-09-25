Илиян Трифонов: Да вкарваме голове

Утре, Етър II (Велико Търново) приема Янтра (Полски Тръмбеш). Срещата е от шестия кръг на Северозападната Трета лига.

„Липсата на мачове доведе до нарушения на игровия ритъм в отбора ни. С Янтра (Полски Тръмбеш) няма да има изненади, защото се познаваме отлично. Който излезе с по-голямо желание и концентрация през 90-те минути, е с по-добри шансове за успех. Надявам се нашия отбор да започне да вкарва голове от положенията, които създава и да печелим мачове“, коментира пред Sportal.bg Илиян Трифонов, треньор на Етър II.

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