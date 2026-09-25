Николай Боянов: Най-добрите са

Утре, Партизан (Червен бряг) приема Локомотив (Мездра). Срещата е от шестия кръг на Северозападна Трета лига.

„Локомотив (Мездра) е фактор – най-добрия отбор в групата. Съставът му е балансиран. Разполага с доста рутинирани футболисти. Очаквам да се получи зрелищен двубой. Не изисквам нищо по-различно от нашия отбор. Важното е да се настроим и да демонстрираме поведението, което показахме в мачовете досега. Знаем си проблемите, но не се оплакваме“, коментира пред Sportal.bg Николай Боянов, треньор на Партизан.

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