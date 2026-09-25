Николай Христозов за мача с ЦСКА III

Утре Сливнишки герой (Сливница) приема ЦСКА III (София). Срещата е от деветия кръг на Югозападната Трета лига.

„Предстои ни двубой с млад отбор. Вече изиграхме доста мачове срещу такива. Те винаги са организирани, дисциплинирани и амбицирани да се утвърдят в мъжкия футбол. Домакините сме и целта ни е да се поздравим с успех. Знаем, че няма да е лесно. Трябва да сме максимално мобилизирани и концентрирани за да си свършим работата, както трябва“, коментира пред Sportal.bg Николай Христозов, треньор на Героя.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google