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Юджийн Герман: Енергията ни трябва да бъде по-добра

  • 24 сеп 2026 | 22:50
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Едно от новите лица в Апоел Тел Авив Юджийн Герман не скри разочарованието си след загубата от Байерн Мюнхен в "Арена София" на старта на Евролигата.

- Мисля, че днешната загуба е ужасна за вас, защото отборът ви игра добре. Какво мислиш за този мач?

26 ЕВРОЛИГА/ Апоел ТА 84:86 Байерн (Мюнхен) II

- Винаги има място за подобрение. Мисля, че енергията ни трябва да бъде по-добра. Има доста неща, които трябва да изговорим като отбор и точно това ще направим, за да се опитаме да изглеждаме по-добре следващия път.

16 ЕВРОЛИГА/ Апоел ТА 84:86 Байерн (Мюнхен) I

- Какво искаш да кажеш на феновете, защото залата не беше пълна днес. Какви са очакванията ти за мача с Реал Мадрид?

- Ще бъдем по-добри, продължавайте да ни подкрепяте. Ще бъдем по-добри, ще се опитаме да се борим възможно най-здраво всеки един ден.

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Снимки: Sportal.bg

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