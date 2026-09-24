Джейкъб Топин: Всяка вечер в Евролигата ще е битка, не трябва да изпадаме в такива дупки

Един от най-добре представилите се днес срещу Байрен Мюнхен играчи на Апоел Тел Авив - Джейкъм Топин, коментира драматичното поражение от баварците на старта на Евролигата. Мачът се игра в "Арена София".
- Колко трудно е да приемете загубата с две точки след тази силна последна четвърт?
- Мисля, че показахме много добри неща като отбор, изоставахме с много и се върнахме в мача. Просто трябва да намерим начин да не изпадаме в такива дупки, както се получи днес. В края дадохме много добри знаци, но не можахме да затворим мача. Трябва да се върнем на чертожната дъска и да намерим вярната рецепта като отбор.
- След днешния мач, какво очаквате от започващия сезон в Евролигата?
- Всяка вечер ще е битка. Мисля, че всеки отбор е добър и ние трябва да разберем като колектив, че не можем да се отнасяме небрежно към нито един мач, да си извлечем поуките и да сме по-добри.
- Направи много добро представяне днес, кажи ни няколко думи за твоя стил на игра.
- В момента съм фокусиран върху тази загуба и как можем да бъдем по-добри като отбор. Разбира се, играх добре, но аз съм отборен състезател, трябва да намерим начин как да бъдем по-добри като отбор.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg