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  3. За трета поредна година Локо Пловдив организира турнир в памет на Пенка Стоянова

За трета поредна година Локо Пловдив организира турнир в памет на Пенка Стоянова

  • 23 сеп 2026 | 17:15
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За трета поредна година Локо Пловдив организира турнир в памет на Пенка Стоянова

За трета поредна година Локомотив Пловдив ще организира турнир в памет на легендарната баскетболистка Пенка Стоянова, съобщиха от клуба. Надпреварата ще се проведе на 2 и 3 октомври в зала "Сила" в Пловдив и бъде част от предсезонната подготовка на "черно-белите".

Освен домакините от Локомотив участие в турнира ще вземат още отборите на Левски, ЦСКА и Миньор 2015. Програмата включва два полуфинала, мач за трето място и финал.

Двата полуфинала ще се състоят на 2 октомври (петък), като от 17:00 часа е двубоят между Левски и Миньор 2015, а от 19:00 часа домакините от Локомотив се изправят срещу ЦСКА.

Загубилите в полуфиналите ще играят за третото място на 3 октомври (събота) от 16:00 часа, а от 18:00 часа в същия ден е големият финал.

Тазгодишното издание на надпреварата ще бъде и официалното представяне на състава на Локомотив за сезона. След като пловдивчани завършиха като вицешампиони през миналата кампания, през тази година "черно-белите" ще запишат първото си участие на европейската сцена с дебют в турнира FIBA Europe Cup.

От клуба уточниха още, че в рамките на двата състезателни дни са подготвени различни активности и игри за публиката. На място ще могат да бъдат закупени и абонаментни карти за сезон 2026/27, които са достъпни и онлайн на официалния сайт на клуба.

Входът за зрителите е свободен.

До момента “смърфовете” изиграха две контролни срещи през лятната пауза, като в първата отстъпиха на румънския Рапид Букурещ, а във втората си проверка, играна във вторник, "черно-белите" надделяха с 87:75 над още един румънски съперник - Университатя Крайова.

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