Арест и липса на медицинска помощ: кошмар за баскетболистка от Кентъки

Баскетболистка на университета Кентъки Амината Сек е задържана от Американската служба за имиграция и митнически контрол (ICE) повече от месец.

Според "USA TODAY" 26-годишната Сек, която е от Сенегал, е била задържана на 7 август на летището в Луисвил, малко преди да отпътува с отбора си за Ню Йорк. Оттогава нито нейни близки, нито съотборничките ѝ са я виждали.

Адвокатката ѝ Садика Рейнолдс е единственият човек, който е разговарял със Сек след задържането, като двете са провели шест разговора. На 21 септември Рейнолдс е пътувала до център за задържане в Кентъки, но е разбрала, че баскетболистката е преместена на друго място, където получава медицинска помощ.

По думите на адвокатката Сек е задържана заради изтекла студентска виза. Рейнолдс определя случая като административна грешка и твърди, че баскетболистката не е извършила престъпление.

Ситуацията е допълнително усложнена от контузията на предната кръстна връзка, която Сек е имала преди задържането. Тя е носила протеза, а според Рейнолдс е срещнала трудности при получаването на медицинска помощ. Адвокатката твърди още, че Сек е била преместена в четири различни окръга за два дни и за болката е получавала единствено ибупрофен.

„Тя не е нарушила никакви закони, не е направила нищо лошо. Тя не е престъпница“, заяви Рейнолдс.

Сек е била титуляр в 20 от 26 мача на Кентъки Стейт през миналия сезон в NCAA Division II. Тя е записала средно по 11,7 точки, 7,3 борби и 1,4 блока на мач.

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