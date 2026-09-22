Шампионите също губят: кои са малцината, които успяха да победят Синер и Алкарас през 2026 година?

Сезон 2026 в мъжкия тенис протича под знака на пълната доминация на Яник Синер и Карлос Алкарас. Двамата феномени продължават да си оспорват най-големите трофеи в тура и да демонстрират ниво, което за повечето им колеги остава трудно достижимо. Въпреки тяхната хегемония обаче, настоящият сезон показа, че никой не е непобедим. В рамките на календарната година определен кръг от състезатели съумя да постигне онова, което изглежда като най-трудната задача в съвременния спорт – да надделее над италианския или испанския лидер.

Яник Синер проведе впечатляваща серия от победи през годината, спечелвайки титлите на "Уимбълдън", както и на турнирите от сериите "Мастърс" в Индиън Уелс, Маями, Монте Карло, Мадрид и Рим. Въпреки това световният номер 1 допусна три поражения в официални мачове на сингъл през сезона.

Първата му загуба бе на полуфиналите на Откритото първенство на Австралия, където Новак Джокович показа класата си и надделя в оспорван петсетов трилър с 3:2 (впоследствие Синер взе своя реванш, побеждавайки сърбина на полуфиналите на Уимбълдън с 3:0). Втората му загуба дойде на четвъртфиналите на турнира в Доха, където младият чех Якуб Меншик поднесе изненада и спечели с 2:1 сета (2:6, 6:3, 6:2). Най-неочакваното поражение за италианеца обаче бе на "Ролан Гарос", където той бе спрян още във втория кръг от аржентинеца Хуан Мануел Серундоло след драматичен петсетов двубой.

Алкарас гледа с усмивка към финалния етап от сезона

Карлос Алкарас също направи силни турнири, триумфирайки на Откритото първенство на Австралия и в Доха. Все пак, испанецът също бе спиран от няколко мотивирани съперници през кампанията.

Първото поражение за Алкарас през сезона бе нанесено от Даниил Медведев на полуфиналите на "Мастърс"-а в Индиън Уелс, където той отстъпи с 3:6, 6:7(3). Скоро след това, на турнира в Маями, американският представител Себастиан Корда го елиминира в третия кръг. В Барселона Алкарас бе принуден да отстъпи на осминафиналите пред Томас Махач, а на Откритото първенство на САЩ пътят му приключи на четвъртфиналната фаза, където Бен Шелтън изигра страхотен мач и го надви с 3:2 сета. Освен това, Алкарас отстъпи и на самия Синер във финала на турнира в Монте Карло.

Най-любопитният детайл в тази статистика се крие в представянето на световния номер 3 Александър Зверев. Германецът изживява забележителен сезон, в който завоюва първите две титли от Големия шлем в кариерата си, триумфирайки на "Ролан Гарос" и Откритото първенство на САЩ.

Завръщането на Яник Синер под въпрос: Азиатската серия или завръщане във Виена?

Въпреки че има две титли от Шлема през 2026 година, Зверев така и не успя да влезе в списъка на играчите, побеждавали Синер или Алкарас през този сезон. Германецът отстъпи пред Алкарас на полуфиналите на Australian Open с 2:3 сета. Срещу Яник Синер статистиката му е още по-тежка – той загуби полуфиналите в Индиън Уелс и Маями, финала в Мадрид, полуфинала в Монте Карло, а черешката на тортата бе финалът на "Уимбълдън", където италианецът го надви с 3:1 сета.

С навлизането в последната третина на календарната година, фокусът в тенис света се измества към предстоящите финални надпревари. След триумфа си на "Уимбълдън" през юли, Яник Синер е извън корта поради контузия в десния крак, което го накара да пропусне турнето в Северна Америка и US Open.

За италианския номер 1 предстои важен избор за графика до края на кампанията. Той фигурира в списъците за турнирите в Пекин и "Мастърс"-а в Шанхай, но е възможно да пропусне азиатското турне, за да избегне рискове от възобновяване на травмата. При такъв сценарий неговото завръщане на корта ще бъде закритият турнир във Виена в края на октомври, последван от "Мастърс" в Париж. Голямата цел пред Синер остава защитата на титлата му на финалите на ATP в Торино, за които той вече си осигури класиране заедно с Алкарас и Зверев.

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Снимки: Imago