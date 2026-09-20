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Илиана Раева откри международния турнир по художествена гимнастика „Тракия-Елит Къп“

  • 20 сеп 2026 | 01:56
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Илиана Раева откри международния турнир по художествена гимнастика „Тракия-Елит Къп“

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева даде официалното начало на международния турнир „Тракия-Елит Къп“ и приз „Анастасия Генова“, който се провежда в спортната зала на ПУ „Паисий Хилендарски“ в Пловдив.

Надпреварата, организирана от СКХГ Тракия-Елит, събира стотици млади таланти от 33 клуба, сред които представители на България, Русия и Китай.

Специално място заема приз „Анастасия Генова“, посветен на заслужилия треньор и създател на СКХГ Тракия-Елит. Генова посвещава живота си на художествената гимнастика, подготвя поколения състезателки и оставя значима следа в развитието на спорта в Пловдив и България.

Първият приз „Анастасия Генова“ беше връчен на президента на БФХГ Илиана Раева като израз на признателност и уважение към нейния принос за развитието и успехите на българската художествена гимнастика.

На официалното откриване присъстваха още президентът на СКХГ Тракия-Елит Лина Тотева, общинският съветник в Пловдив Георги Титюков и заместник-кметът на Пловдив по спорт и младежки дейности, двукратният олимпийски шампион Николай Бухалов, съобщават от българската централа.

Главен съдия на турнира е вицепрезидентът на БФХГ Невяна Владинова.

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