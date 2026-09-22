Херо отказа на клуб от Казахстан

Един от най-добрите български треньори – Димитър Димитров, е получил отлична оферта от Казахстан. Той е бил потърсен от местния Улитау от град Жезказган. Бургаският специалист обаче е отказал предложението, тъй като смята, че този проект не отговаря на неговите амбиции, твърди "Мач Телеграф". За последно Херо водеше Ботев (Пловдив), но нещата на "Колежа" не му се получиха.

Иначе 67-годишният специалист има отлична репутация в Казахстан. Той води на два пъти Иртиш Павлодар – от 2015 до 2017 г. и от 2018 до 2019 г. Бургазлията постигна отлични резултати с въпросния тим, заради което и до ден-днешен често е търсен от местни клубове.

В случая обаче Улитау не е впечатлил достатъчно треньора и той предпочита да почака, преди да се върне в треньорската професия.

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