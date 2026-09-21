Силен ден за Божидар "bzm" Богданов и поредна победа за 1Win в PGL Wallachia

Божидар "bzm" Богданов и отборът на 1Win по Dota 2 постигнаха втори успех в груповата фаза на PGL Wallachia Season 9. Тимът надви Conventus Stellarum с 2:1, като българският мид лейнър имаше ключова роля за победата.

Our comeback won’t be stopped twice in a row.



One more win and we’re in the Wallachia playoffs. pic.twitter.com/itrewZc58L — 1win Dota 2 (@1windota2) September 21, 2026

bzm впечатли с цели 32 елиминации с Invoker, Outworld Destroyer и Dragon Knight. 1Win вече се нуждае от още една победа, за да си гарантира място в топ 8 и участие в плейофите на турнира с награден фонд от 1 милион долара.

Снимка: 1Win

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