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  3. Invictus Gaming се завръща на световната сцена в League of Legends

Invictus Gaming се завръща на световната сцена в League of Legends

  • 19 сеп 2026 | 21:29
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Invictus Gaming се завръща на световната сцена в League of Legends

Invictus Gaming спечели последния мач за сезона в китайския LPL и си осигури четвъртата и последна квота на региона за Worlds 2026. Във финала на долната част на регионалните финали iG се наложи с 3:1 над JD Gaming.

За MVP на серията бе избран джънглрът на Invictus Ян "Wei" Януей. С победата тимът се завръща в световния елит след няколкогодишно отсъствие, като последното участие на iG на Worlds бе през 2019 г., когато взе бронза.

Така четирите китайски представителя на Worlds 2026 са Anyone's Legend, Bilibili Gaming, Top Esports и Invictus Gaming. Световното първенство започва на 15 октомври в САЩ.

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