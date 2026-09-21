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  3. Vitality прекъсна сушата с титла от StarSeries Fall

Vitality прекъсна сушата с титла от StarSeries Fall

  • 21 сеп 2026 | 10:11
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Vitality прекъсна сушата с титла от StarSeries Fall

Vitality спечели турнира по CS2 в Барселона - StarSeries Fall 2026, след победа с 3:1 (13-4, 11-13, 13-4, 13-7) над Aurora във финала. Това е първи трофей за отбора от BLAST Rivals през май насам.

Матьо "ZywOo" Ербо бе звездната фигура за Vitality със 71 елиминации и рейтинг от 1.51, като си спечели и приза за MVP. "Пчеличките" взеха Anubis, загубиха Inferno, но затвориха серията на Mirage и на Cache.

Френският тим изигра шест карти в рамките на един следобед, след като по-рано победи FURIA в мача за място на финала. Така 200 000 долара останаха за "пчеличките", докато 130 000 останаха за турския тим.

Снимка: HLTV

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