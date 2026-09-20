Cloud9 грабна първото място за Worlds отвъд океана

Cloud9 победи LYON с 3:1 в плейофите на LCS Summer 2026 и стана първият отбор от северноамериканският регион, който се класира за най-големия турнир по League of Legends - Worlds 2026.

WELCOME TO #WORLDS2026:



Congratulations to @C9LoL on qualifying for the 2026 World Championship! pic.twitter.com/I2fEkhooHY — LoL Esports (@lolesports) September 19, 2026

C9 си гарантира и участие във финалния уикенд на LCS. Робърт"„Blaber" Хуанг бе избран за MVP на серията, като постоянно създаваше напрежение по картата.

Интересно бе, че в игра №4 "сините" доминираха напълно и не позволиха на LYON да запише нито едно убийство.

Cloud9 ще срещне победителя от Team Liquid – FlyQuest. LYON ще има още един шанс за Worlds в двубой за последната квота.

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