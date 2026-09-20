Cloud9 грабна първото място за Worlds отвъд океана

Cloud9 победи LYON с 3:1 в плейофите на LCS Summer 2026 и стана първият отбор от северноамериканският регион, който се класира за най-големия турнир по League of Legends - Worlds 2026.
C9 си гарантира и участие във финалния уикенд на LCS. Робърт"„Blaber" Хуанг бе избран за MVP на серията, като постоянно създаваше напрежение по картата.
Интересно бе, че в игра №4 "сините" доминираха напълно и не позволиха на LYON да запише нито едно убийство.
Cloud9 ще срещне победителя от Team Liquid – FlyQuest. LYON ще има още един шанс за Worlds в двубой за последната квота.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google