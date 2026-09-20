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  3. Movistar KOI разгроми Karmine Corp и стигна финала на LEC

Movistar KOI разгроми Karmine Corp и стигна финала на LEC

  • 20 сеп 2026 | 12:30
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Movistar KOI разгроми Karmine Corp и стигна финала на LEC

Movistar KOI се класира за финала на летния дял в европейското първенство по League of Legends - LEC, след като победи Karmine Corp с 3:0 във финала на елиминационния поток. Испанският тим достигна до битката за титлата, въпреки че завърши редовния сезон на шестото място.

Хавиер "Elyoya" Батая направи перфектна игра с Qiyana - 10/0/5, и бе избран за MVP на серията за втори път в плейофите.

Финалът срещу G2 Esports е днес от 18:00 часа. Karmine Corp завършва трети, след като спечели редовния сезон с 9:0, но ще участва на Worlds през октомври от Play-In фазата. Така станаха ясни и трите тима, които ще играят на големия турнир.

Снимка: ΜΚΟΙ

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