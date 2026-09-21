Liquid не остави шансове на FlyQuest и се класира на Worlds

Team Liquid победи FlyQuest с 3:0 във втория кръг на плейофите на северноамериканското първенство по League of Legends - LCS и си гарантира участие на Worlds 2026.

WE’RE GOING TO WORLDS!!!! pic.twitter.com/RonIfTdsSt — Team Liquid Alienware (@TeamLiquidLoL) September 20, 2026

"Кончетата" контролираха първите две игри от началото до края, а третата бе по-равностойна, но TL реши серията след спечелена отборна битка около Mountain Drake Soul.

Брандън Джоел "Josedeodo" Вилегас бе избран за играч на серията след силно представяне, включително впечатляващо ранно предимство във втората игра. За аржентинеца това е първо участие на Worlds от 2020 г.

Team Liquid ще се изправи срещу Cloud9 във финала на победителя за място в големия финал на LCS и директно класиране за основната фаза на Worlds. FlyQuest продължава в долната част на схемата срещу Shopify Rebellion.

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