Хамзат Чимаев оглавява дебюта на RAF в Абу Даби

Хамзат Чимаев вече има дата за следващия си двубой. Чеченската звезда ще бъде основното събитие на предстоящата международна галавечер на организацията RAF.

След успешни събития в Грузия и Москва, RAF се насочва към Абу Даби като част от нова петгодишна сделка с Департамента по култура и туризъм. Дебютната галавечер ще се проведе на 14 ноември, като Чимаев е предвиден да участва в главния мач срещу опонент, който ще бъде обявен на по-късен етап.

„В Абу Даби ще бъде лудост“, заяви Чимаев пред „ММА Файтинг“. „Арената ще бъде на пет минути от дома ми. Така че ще бъде страхотно за Абу Даби и за борбата. Започнахме това, за да го направим по-голямо, а сега и аз съм част от него, така че за мен това е голяма работа.“

Чимаев не е единствената настояща звезда на RAF, която ще се състезава. Арман Царукян, който наскоро записа нокаут над Маурисио Руфи на UFC 331, също ще се включи в събитието. Това ще се случи само няколко седмици след като той се изправи срещу Дилън Данис в главното събитие на RAF 14 през октомври.

„Сигурното е, че Чимаев ще бъде главното събитие в Абу Даби“, каза съоснователят на РАФ Чад Бронстийн. „Арман ще се бори в Абу Даби. Кайл Снайдър ще се бори в Абу Даби, Джордан Бъроуз ще се бори в Абу Даби, Садулаев ще се бори в Абу Даби. Така че ще бъде невероятна файт карта.“

Очаква се на събитието да се бори и бившият шампион на UFC в две дивизии и олимпийски златен медалист Хенри Сехудо.

Що се отнася до международното разрастване на RAF, целта е спортът да стане възможно най-голям.

„Винаги казват, че международният език е борбата“, обясни съоснователят на RAF Изи Мартинес. „Когато един борец види друг борец, те веднага говорят на един и същ език. Те разбират през какво са преминали – изпитанията и трудностите в този спорт... върховете и спадовете. Това е въпрос на незабавно уважение. Така че всички в тази лига веднага се уважават взаимно и продължават напред, което е вълнуващо.“

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