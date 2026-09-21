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Елизара Янева с леко отстъпление в световната ранглиста

  • 21 сеп 2026 | 08:47
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Елизара Янева с леко отстъпление в световната ранглиста

Първата ракета на България Елизара Янева отстъпи с две места в световната ранглиста на WTA и от днес е под №153 с актив от 483 точки.

Няма промяна при Росица Денчева, която остава 201-ва с 380 пункта на сметката й.

Виктория Томова загуби две позиции и падна до №334 с 201 точки, а Изабелла Шиникова се изкачи с три места и е №362 със 177 точки.

Най-голям прогрес през тази седмица отбелязва Ива Иванова, която прескочи 41 позиции и вече е №615.

В топ 10 няма размествания. На върха остава Елена Рибакина с 9901 точки, следвана от Арина Сабаленка със 7875, Джесика Пегула със 7265, Коко Гоф със 7244, Мира Андреева с 5743 точки и други.

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