Тенис сватба в САЩ

Бившият №37 в света Макензи Макдоналд и Мария Матеас вдигнаха сватба, заобиколени от семейство, приятели и членове на тенис общността.

Макдоналд за последно игра в квалификациите на Откритото първенство на САЩ в края на август, преди да си вземе почивка от корта за празненството.

„Г-н и г-жа Макдоналд“, споделиха младоженците в Инстаграм, което предизвика вълна от поздравления от целия тенис свят. Играчи от АТР и WТА, сред които Томи Пол, Коко Гоф, Тейлър Таунсенд и Майкъл Джън, бяха сред тези, които изпратиха своите най-добри пожелания.

Двойката, която обяви годежа си през април 2025 г., има общ професионален опит в тениса, което им дава споделено разбиране за изискванията на живота в тура.

Матеас също така се превърна във все по-видимо присъствие в екипа на Макдоналд, като придружава 31-годишния американец по турнири и го подкрепя в ролята на пътуващ треньор.

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