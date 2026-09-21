Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Тенис сватба в САЩ

Тенис сватба в САЩ

  • 21 сеп 2026 | 08:58
  • 912
  • 0
Тенис сватба в САЩ

Бившият №37 в света Макензи Макдоналд и Мария Матеас вдигнаха сватба, заобиколени от семейство, приятели и членове на тенис общността.

Макдоналд за последно игра в квалификациите на Откритото първенство на САЩ в края на август, преди да си вземе почивка от корта за празненството.

„Г-н и г-жа Макдоналд“, споделиха младоженците в Инстаграм, което предизвика вълна от поздравления от целия тенис свят. Играчи от АТР и WТА, сред които Томи Пол, Коко Гоф, Тейлър Таунсенд и Майкъл Джън, бяха сред тези, които изпратиха своите най-добри пожелания.

Двойката, която обяви годежа си през април 2025 г., има общ професионален опит в тениса, което им дава споделено разбиране за изискванията на живота в тура.

Матеас също така се превърна във все по-видимо присъствие в екипа на Макдоналд, като придружава 31-годишния американец по турнири и го подкрепя в ролята на пътуващ треньор.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Григор Димитров прогресира, Иван Иванов с ново рекордно класиране

Григор Димитров прогресира, Иван Иванов с ново рекордно класиране

  • 21 сеп 2026 | 09:31
  • 459
  • 0
Елизара Янева с леко отстъпление в световната ранглиста

Елизара Янева с леко отстъпление в световната ранглиста

  • 21 сеп 2026 | 08:47
  • 425
  • 0
Александър Зверев изведе Германия до финалите за Купа "Дейвис"

Александър Зверев изведе Германия до финалите за Купа "Дейвис"

  • 20 сеп 2026 | 19:14
  • 1874
  • 0
Янаки Милев и Джордж Лазаров започнаха с победи в квалификациите в Пловдив

Янаки Милев и Джордж Лазаров започнаха с победи в квалификациите в Пловдив

  • 20 сеп 2026 | 15:45
  • 656
  • 0
Ива Йович защити титлата си на турнира в Гуадалахара

Ива Йович защити титлата си на турнира в Гуадалахара

  • 20 сеп 2026 | 12:30
  • 577
  • 0
Националите за Купа “Дейвис" предвождат българското участие на "Чалънджър 75" в Пловдив

Националите за Купа “Дейвис" предвождат българското участие на "Чалънджър 75" в Пловдив

  • 20 сеп 2026 | 12:19
  • 1795
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Четири мача от Втора лига преди антракта в клубния футбол

Четири мача от Втора лига преди антракта в клубния футбол

  • 21 сеп 2026 | 09:15
  • 22233
  • 2
Станка Златева сезира прокуратурата за руски трансфер

Станка Златева сезира прокуратурата за руски трансфер

  • 21 сеп 2026 | 09:04
  • 2786
  • 10
ЦСКА се "спъна" срещу вдъхновен Локомотив на нивата в Пловдив и изпусна да оглави върха

ЦСКА се "спъна" срещу вдъхновен Локомотив на нивата в Пловдив и изпусна да оглави върха

  • 20 сеп 2026 | 19:40
  • 100522
  • 632
Шпилевский излезе с официална позиция за преговорите с ЦСКА

Шпилевский излезе с официална позиция за преговорите с ЦСКА

  • 21 сеп 2026 | 00:12
  • 23765
  • 63
Милан се върна към победите, а Пулишич – към головете

Милан се върна към победите, а Пулишич – към головете

  • 20 сеп 2026 | 23:39
  • 15762
  • 18
С бързи голове през втората част ПСЖ взе първото "Льо Класик" и продължи да се подобрява

С бързи голове през втората част ПСЖ взе първото "Льо Класик" и продължи да се подобрява

  • 20 сеп 2026 | 23:44
  • 16068
  • 13