Леверкузен удари РБ Лайпциг, испанско попълнение блести за “аспирините”

В един от най-интересните мачове от 4-тия кръг на Бундеслигата Байер (Леверкузен) победи с 2:0 РБ Лайпциг. Над всички в този мач бе новото испанско попълнение на “аспирините” от Наполи Мигел Гутиерес, който първо асистира на Патрик Шик за гола на чеха в 44-ата минута, а след това и се разписа в 57-ата минута. Заслужено и левият халф-бек стана играч на мача.

Така Леверкузен вече е в серия от три поредни мача без загуба и е със 7 точки, като очевидно се окопити от шокиращата загуба в първия кръг от Елверсберг на Лукас Петков. РБ Лайпциг пък остава със 6 пункта, като инкасира ново поражение при гостуване.

➕3 AND a clean sheet before we head off for the international break! 💪🖤❤️#B04RBL pic.twitter.com/vq9yrSykEJ — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 20, 2026

Иначе след сравнително равностойна първа част гостите се виждаха напред в 34-ата минута, когато Ромуло бе изведен добре и даде успореден пас към Кристофър Нкунку, който реализира. Впоследствие обаче след намеса на ВАР попадението бе отменено заради засада. В края на полувремето обаче Леверкузен нанесе своя удар. Мигел Гутиерес центрира остро, а Патрик Шик с плонж засече и вкара красив гол - 1:0 за “аспирините”.

В 57-ата минута Леверкузен удвои аванса си след добра контраатака. При нея Ибрахим Маза напредна и центрира, а Ридле Баку изби лошо топката - право на крака на Гутиерес. Испанецът не чака втора покане и веднага стреля, като не остави особени шансове на Маартен Вандервоорд - 2:0 за домакините. Осем минути по-късно Шик можеше да вкара втория си гол в мача, но белгийският страж на "червените бикове" спаси удара му. Най-добрият шанс за РБ Лайпциг пък се откри в 69-ата минута пред Тидиам Гомис, но той стреля неточно от наказателното поле.

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Снимки: Imago