Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Локомотив (Пловдив) спря ЦСКА и не позволи на "червените" да оглавят efbet Лига - на живо след 1:1
  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  3. Леверкузен удари РБ Лайпциг, испанско попълнение блести за “аспирините”

Леверкузен удари РБ Лайпциг, испанско попълнение блести за “аспирините”

  • 20 сеп 2026 | 18:46
  • 550
  • 0
Леверкузен удари РБ Лайпциг, испанско попълнение блести за “аспирините”

В един от най-интересните мачове от 4-тия кръг на Бундеслигата Байер (Леверкузен) победи с 2:0 РБ Лайпциг. Над всички в този мач бе новото испанско попълнение на “аспирините” от Наполи Мигел Гутиерес, който първо асистира на Патрик Шик за гола на чеха в 44-ата минута, а след това и се разписа в 57-ата минута. Заслужено и левият халф-бек стана играч на мача.

Така Леверкузен вече е в серия от три поредни мача без загуба и е със 7 точки, като очевидно се окопити от шокиращата загуба в първия кръг от Елверсберг на Лукас Петков. РБ Лайпциг пък остава със 6 пункта, като инкасира ново поражение при гостуване.

Иначе след сравнително равностойна първа част гостите се виждаха напред в 34-ата минута, когато Ромуло бе изведен добре и даде успореден пас към Кристофър Нкунку, който реализира.  Впоследствие обаче след намеса на ВАР попадението бе отменено заради засада. В края на полувремето обаче Леверкузен нанесе своя удар. Мигел Гутиерес центрира остро, а Патрик Шик с плонж засече и вкара красив гол - 1:0 за “аспирините”.

В 57-ата минута Леверкузен удвои аванса си след добра контраатака. При нея Ибрахим Маза напредна и центрира, а Ридле Баку изби лошо топката - право на крака на Гутиерес. Испанецът не чака втора покане и веднага стреля, като не остави особени шансове на Маартен Вандервоорд - 2:0 за домакините. Осем минути по-късно Шик можеше да вкара втория си гол в мача, но белгийският страж на "червените бикове" спаси удара му. Най-добрият шанс за РБ Лайпциг пък се откри в 69-ата минута пред Тидиам Гомис, но той стреля неточно от наказателното поле.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Паскал Грос сложи край на кариерата си в националния отбор на Германия

Паскал Грос сложи край на кариерата си в националния отбор на Германия

  • 20 сеп 2026 | 15:43
  • 1039
  • 0
Фиорентина продължи събуждането си и спря Наполи

Фиорентина продължи събуждането си и спря Наполи

  • 20 сеп 2026 | 15:41
  • 3148
  • 0
Манчестър Сити спечели лудото надстрелване със Съндърланд и оглави еднолично класирането

Манчестър Сити спечели лудото надстрелване със Съндърланд и оглави еднолично класирането

  • 20 сеп 2026 | 17:58
  • 16321
  • 23
Исак донесе победата на Ливърпул срещу бившия тим на Ираола

Исак донесе победата на Ливърпул срещу бившия тим на Ираола

  • 20 сеп 2026 | 17:51
  • 15401
  • 8
"Сан Сиро" на 100 години

"Сан Сиро" на 100 години

  • 20 сеп 2026 | 14:56
  • 1549
  • 4
Ман Юнайтед загуби нападател преди гостуването на Фулъм

Ман Юнайтед загуби нападател преди гостуването на Фулъм

  • 20 сеп 2026 | 14:34
  • 2256
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се "спъна" срещу вдъхновен Локомотив на нивата в Пловдив и изпусна да оглави върха

ЦСКА се "спъна" срещу вдъхновен Локомотив на нивата в Пловдив и изпусна да оглави върха

  • 20 сеп 2026 | 19:40
  • 60515
  • 217
Ексцесии на "Лаута"! Блокираха играчите на ЦСКА в автобуса, полицията разчисти ядосани фенове, отваря врати с клещи

Ексцесии на "Лаута"! Блокираха играчите на ЦСКА в автобуса, полицията разчисти ядосани фенове, отваря врати с клещи

  • 20 сеп 2026 | 16:11
  • 42088
  • 82
Локо (Сф) и несломимият Любо с първа победа, автогол попари "соколите"

Локо (Сф) и несломимият Любо с първа победа, автогол попари "соколите"

  • 20 сеп 2026 | 17:07
  • 22297
  • 20
Атлетико пак удари Реал Мадрид, “белите” с претенции към съдийството

Атлетико пак удари Реал Мадрид, “белите” с претенции към съдийството

  • 20 сеп 2026 | 19:15
  • 23484
  • 138
На почивката: Ювентус 1:0 Аталанта

На почивката: Ювентус 1:0 Аталанта

  • 20 сеп 2026 | 19:02
  • 4322
  • 1
Манчестър Сити спечели лудото надстрелване със Съндърланд и оглави еднолично класирането

Манчестър Сити спечели лудото надстрелване със Съндърланд и оглави еднолично класирането

  • 20 сеп 2026 | 17:58
  • 16321
  • 23