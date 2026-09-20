Хетафе заби Малага на дъното в Ла Лига

Хетафе записа втория си успех от началото на сезона в Ла Лига, след като трудно надви Малага с 1:0 като домакин в мач от седмия кръг. Иван Асон реализира единствения гол пет минути преди края на редовното време.

И докато столичани се радват на актив от 8 точки, то Малага ще посрещне паузата на последно място, като единствен от цялата лига все още няма победа.

Първото полувреме на “Алфонсо Перес” беше равностойно, а в края му попадение за гостите не беше зачетено заради засада. След почивката обаче Хетафе показа друго лице и тотално надигра новаците, но стигна само до един гол, вкаран от Асон чак в 85-ата минута.

При подновяването на първенството Хетафе го очаква гостуване на Барселона на 10 октомври, а ден по-рано Малага ще е домакин на Еспаньол.

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