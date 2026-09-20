Бивш английски национал беше блъснат и почти прегазен от валяк

Бившият английски национал Андрюс Таунзенд едва не бе прегазен от моторизиран валяк за поддръжка на терена, докато загряваше със съотборниците си от Прачуап на полувремето на мач от тайландската Първа лига в събота. 35-годишният футболист се размина без сериозни наранявания и по-късно се появи в игра по време на мача в Патани.

🤯 Andros Townsend has been involved in an unfortunate accident while warming up for PT Prachup before their Thai Premier League game vs. Pattani.



He didn't get badly injured but was on the bench and played just 1 minute in their 3-0 win. pic.twitter.com/K9Ty9VAxRd — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) September 19, 2026

Бившият играч на Тотнъм не забеляза приближаващия към него валяк, управляван от служител по поддръжката, когато излезе от зоната за загрявка, за да опита да подаде топката. Валякът събори Таузенд и премина през краката му, стигайки почти до кръста, преди водачът да скочи от машината и да се опита да я вдигне от играча. Таузенд се изправи и продължи загрявката, а по-късно влезе в игра като резерва в края на мача, докато Прачуап уверено вървеше към победа с 3:0.

„Оказва се, че гостуването на Стоук всъщност не е било толкова лошо“, написа по-късно Таунзенд в социалната мрежа Instagram, шегувайки се с репутацията на английския клуб, който се води като място, където гостуващите отбори трудно печелят точки.

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