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Бивш английски национал беше блъснат и почти прегазен от валяк

  • 20 сеп 2026 | 13:53
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Бивш английски национал беше блъснат и почти прегазен от валяк

Бившият английски национал Андрюс Таунзенд едва не бе прегазен от моторизиран валяк за поддръжка на терена, докато загряваше със съотборниците си от Прачуап на полувремето на мач от тайландската Първа лига в събота. 35-годишният футболист се размина без сериозни наранявания и по-късно се появи в игра по време на мача в Патани.

Бившият играч на Тотнъм не забеляза приближаващия към него валяк, управляван от служител по поддръжката, когато излезе от зоната за загрявка, за да опита да подаде топката. Валякът събори Таузенд и премина през краката му, стигайки почти до кръста, преди водачът да скочи от машината и да се опита да я вдигне от играча. Таузенд се изправи и продължи загрявката, а по-късно влезе в игра като резерва в края на мача, докато Прачуап уверено вървеше към победа с 3:0.

„Оказва се, че гостуването на Стоук всъщност не е било толкова лошо“, написа по-късно Таунзенд в социалната мрежа Instagram, шегувайки се с репутацията на английския клуб, който се води като място, където гостуващите отбори трудно печелят точки.

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