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Ловеч е домакин на годишния съдийски семинар по хандбал

  • 19 сеп 2026 | 17:16
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Ловеч е домакин на годишния съдийски семинар по хандбал

Ловеч е домакин на годишния съдийски семинар по хандбал, който събра в града елита на родните рефери. Форумът бе официално открит от кмета на общината Страцимир Петков, който приветства хандбалната съдийска колегия. За него събитието носи и силен личен емоционален заряд, тъй като самият той е син на дългогодишен международен съдия по хандбал, съобщават от общинската администрация.

Близо 40 хандбални съдии от цялата страна се борят в Ловеч за придобиване на лиценз "А". Събитието се провежда в залите на ОУ "Св. св. Кирил и Методий". За да получат правото да ръководят срещи от най-високото ниво на българския шампионат – родната "А" група, кандидатите трябва да преминат през селекция от изключително строги критерии.

Семинарът включва детайлна проверка на теоретичните знания по правилника на играта, както и тежки покривания на нормативи за физическа подготовка, допълват от администрацията.

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