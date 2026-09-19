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Зам.-министър Юлия Тодорова присъства на откриването на XIX Национален младежки олимпийски фестивал във Враца

  • 19 сеп 2026 | 09:18
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Зам.-министър Юлия Тодорова присъства на откриването на XIX Национален младежки олимпийски фестивал във Враца

Заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова присъства на официалното откриване на XIX Национален младежки олимпийски фестивал във Враца. Събитието ще се проведе от 18 до 20 септември и ще събере над 350 млади състезатели. Тазгодишното издание поставя специален акцент върху устойчивостта, опазването на околната среда и изграждането на отговорно отношение към природата сред младите хора. С подкрепата на ЕКОПАК България се организира разделно събиране на отпадъците по време на фестивала, а младите участници ще се включат и в беседи, посветени на отговорното управление на отпадъците.

“Особено важно е, че този фестивал показва, че спортът и грижата за природата вървят ръка за ръка. Това са ценности, които трябва да предадем на следващото поколение не само с думи, а с личния си пример“, каза зам.-министър Юлия Тодорова. В рамките на фестивала ще се проведат състезания по футбол, ръгби, баскетбол, бадминтон, спортна стрелба, тенис на маса, плуване, водна топка, скокове във вода и лека атлетика.

“Истинският успех е в това да дадем на младите хора увереността, че могат да стигнат далеч и да им покажем пътя дотам“, подчерта Юлия Тодорова.

По време на откриването зам.-министър Юлия Тодорова се срещна и с доброволци от Младежки център - Враца, които се включиха в събитието и подкрепиха неговото провеждане. В разговора тя благодари на младите хора за тяхната активност и ангажираност и подчерта значението на доброволчеството за развитието на активна и отговорна младежка общност.

На събитието присъстваха Желязко Желязков, съветник на министъра на младежта и спорта, Георги Александров, съветник на президента на Република България по младежта и спорта, Весела Лечева, президент на Български олимпийски комитет, Калин Каменов, кмет на Община Враца,

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