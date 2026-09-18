БФВТ взе решение за изключване на СКВТ "Христо Бъчваров" - Сливен

Управителният съвет на БФВТ взе решение за изключване на СКВТ "Христо Бъчваров" - Сливен с ЕИК: 119046621. от структурите на федерацията. Предложението е на члена на УС Николай Ценков. Мотивите му са поради извършени нарушения на уставните правила.

"Като основание за изключването посочвам грубото злепоставяне на целите и интересите на федерацията и нелоялното поведение на клуба, изразили се в публичните изявления, направени от представителя на клуба Пламен Братойчев в медийно интервю. Считам, че чрез тези изявления са накърнени авторитетът, престижът и интересите на БФВТ и е премината границата на обикновеното изразяване на несъгласие или критично мнение. Поведението е извършено публично и е от естество, което уронва доверието във федерацията и нейните органи. Поради това считам, че са налице основанията по Устава за изключване на клуба и предлагам Управителният съвет да вземе решение за изключването му", каза Ценков пред членовете на УС.

След проведеното гласуване и с мнозинство БФВТ взе решение да изключи СКВТ "Христо Бъчваров" - Сливен с ЕИК: 119046621. решението влиза в сила веднага, като Министерството на младежта и спорта вече е уведомено по надлежния ред.

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