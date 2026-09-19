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Три български финала след втория ден на квалификациите на Световното по спортна акробатика за юноши и девойки

  • 19 сеп 2026 | 07:46
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Три български финала след втория ден на квалификациите на Световното по спортна акробатика за юноши и девойки

Българските състезатели си осигури участие на три финала след втория ден на квалификациите на Световното първенство по спортна акробатика за юноши и девойки в Пезаро, Италия.

На двойки мъже 12-18 години Калоян Ангелов и Христомир Колев заема седмо място в темповата комбинация с оценка 25.110 точки и продължават в битката за медалите със седми по сила сбор от двете изпълнения от 49.600.

Втората двойка Гриша Колев и Борислав Младенов, европейски вицешампиони от Люксембург 2025, са десети на темпо с 22.050 и десети в общото подреждане с 48.550 точки.

При смесените двойки европейските шампиони от Люксембург 2025 Симона Иванова и Хасан Исмаил получиха трети резултат в балансовата комбинация 27.500 и се класират за финала с трети сбор от 54.400. Ивайла Николова и Александър Клековкин са първи на баланс с 27.600 и общо шести, но остават извън финала заради правилото за само по една двойка от държава на финалите.

Във възрастовата категория 13-19 години мъжката четворка Петър Тодоров/Георги Стоянов/Мартин Челебиев/Янко Киров, бронзови медалисти от Европейското първенство в Люксембург 2025, също са финалисти. Те заеха осмо място в темповата комбинация с 26.180 и влизат на финал с шести сбор от 52.300 точки.

На двойки жени 12-18 години Моника Костадинова и Ивая Ванкова се наредиха четвърти на баланс с 27.620 точки, а женската тройка в същата възраст Петя Георгиева, Мириям Мехмедова и Деница Пашалова е 12-а на темповата комбинация с 26.800.

Квалификациите на шампионата в Пезаро продължават утре, а финалите във всички възрасти и дисциплини са в утрешния 20 септември (неделя).

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