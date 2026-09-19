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  3. Ланс ще направи контрола с Белгийци през паузата

Ланс ще направи контрола с Белгийци през паузата

  • 19 сеп 2026 | 05:55
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Ланс ще направи контрола с Белгийци през паузата

За да поддържа игрови ритъм по време на международната пауза, френският вицешампион Ланс ще изиграе приятелска среща с тима на Стандард Лиеж, който в момента заема 6-о място в белгийската Про Лига. Мачът е насрочен за 2 октомври (петък).

Мачът ще се изиграе при "закрити врата".

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В този двубой няма да вземат участие играчите, повикани в националните си отбори като Скорас, Иванович, Ганиу, Рисер, Меслуб, Сима, Антонио, Санян и Булатович. „Кърваво-златните“ ще подновят участието си в шампионата с домакинство на Лион на стадион „Боларт“ в на 9 октомври (петък).

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