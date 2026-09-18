Леонид Шейнгезихт отпадна в Мелия

Българският тенисист Леонид Шейнгезихт отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Мелия (Испания) с награден фонд 15 хиляди евро.

25-годишният състезател отстъпи на шестия поставен Пиетро Марино (Италия) с 6:7(8), 6:7(5) в мач, продължил три часа и седем минути.

Шейнгезихт бе равностоен на съперника си в хода на целия двубой, но и в двата тайбрека малко го раздели от това да прибави сет към актива си и в крайна сметка не успя да стигне до решаваща трета част.

По-късно днес българинът ще продължи участието си в полуфиналите на двойки с Виктор Паганети (Франция) като втори поставени срещу четвъртите в схемата испанци Марио Арсе Фернандес и Естебан Талавера Кортес.

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