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Елена Рибакина пропуска финалите на "Били Джийн Къп" заради контузия

  • 18 сеп 2026 | 12:56
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Елена Рибакина пропуска финалите на "Били Джийн Къп" заради контузия

Световната номер 5 Елена Рибакина няма да може да помогне на националния си отбор на Казахстан в предстоящите финали на "Били Джийн Кинг Къп". Тя бе принудена да оттегли участието си от турнира поради травма в ахилесовото сухожилие.

Преминатите медицински изследвания са показали необходимост от пълна почивка и възстановителен процес, който ще продължи минимум две седмици. Този срок прави невъзможно нейното появяване на корта за финалната фаза на Световното отборно първенство за жени.

"По време на пътуването си до Казахстан Елена ще се подложи на медицински преглед поради контузията на ахилесовото сухожилие, която получи на турнира WTA 1000 в Синсинати, което я принуди да се оттегли от четвъртфиналния си мач", се казва в съобщението на федерацията.

Проблемите с краката продължиха да измъчват казахстанската представителка по време на US Open и тя игра с обезболяващи. Въпреки контузията обаче Елена успя да спечели шампионската титла.

"Нейният приоритет сега ще бъде да възстанови здравето си и да се върне към пълноценни тренировки“, казаха още от федерацията на Казахстан.

Отсъствието на Рибакина е сериозен удар върху амбициите на Казахстан в турнира. Отборът трябва да се изправи срещу домакините от Испания в ключов четвъртфинален сблъсък. Финалите на надпреварата ще се проведат в периода между 13 и 20 ноември.

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