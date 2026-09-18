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Скандал преди България - Дания: Предложили хиляди евро на Аугуст Холмгрен да загуби умишлено мач

  • 18 сеп 2026 | 13:35
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Скандал преди България - Дания: Предложили хиляди евро на Аугуст Холмгрен да загуби умишлено мач

Датският тенисист Аугуст Холмгрен, който ще участва в двубоя от Световна група I за Купа "Дейвис" срещу България, е получил предложение умишлено да загуби в определена среща срещу сумата от няколко хиляди евро. 28-годишният Холмгрен разкри, че през април е бил обект на опит за въвличане в схема за уреждане на мачове, пишат местни медии.

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В момента датчанинът заема 241-во място на сингъл в световната ранглиста.

"Някой ми писа съобщение. Попита ме дали може да ми бъде мениджър. Отговорих, че вече си имам мениджър, но все пак благодаря. Тогава той написа: "Добре, но ако загубиш нарочно първия гейм в първия сет, мога да уредя да получиш няколко хиляди евро". Беше доста шокиращо", заяви Холмгрен пред датския таблоид “Екстра Бладет”.

Тенисистът в нито един момент не е обмислял да приеме предложението.

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"В никакъв случай. Напълно разбирам как други, намиращи се в по-тежко положение, биха могли да се изкушат - ако наистина не могат да си позволят да се занимават с професионален спорт. Има много истории за тенисисти, които пътуват за турнир и накрая имат буквално не повече от 20 долара в банковата си сметка. В такива ситуации понякога е трудно", каза още Аугуст Холмгрен.

Той ще играе заедно със своя сънародник Карл Емил Овербек срещу Александър Донски и Пьотр Нестеров в събота в мача на двойки между Дания и България от Световното отборно първенство по тенис за мъже.

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Уреждането на мачове е добре известен и сериозен проблем в тениса, срещу който ръководните органи в спорта се борят решително. Тенисът е индивидуален спорт и на теория резултатите по-лесно се манипулират в сравнение с отборните спортове.

Най-добрите тенисисти в АТР и WТА печелят милиони от наградни фондове и реклами, а финансовото положение е коренно различно на по-ниските нива в спорта.

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