Теодор Салпаров със солидно дарение

Значителна парична сума бе събрана на бенефиса на Теодор Салпаров "Една кариера - една легенда" и тя вече е дарена на фондацията "Слънчеви деца 2024"!
Бившото либеро на националния отбор по волейбол подаде ръка на организацията, основана от рапъра Кристиян Танев - Криско.
Всички средства от VIP билетите за събитието на 5 септември отидоха за неговата кауза.
Сумата
Става дума за парично дарение в размер на 15 000 евро.
"Благодарим ти, Теди! Вече сме още една крачка по-близо до нашата цел!", написаха от фондацията в социалните си мрежи.
Още в началото на организирането на събитието Салпаров заяви, че иска да има благотворителна кауза за важния демонстративен мач.
Фондацията
"Слънчеви деца" е фондация, която подкрепя деца и младежи със Синдром на Даун и други специални потребности.
Голямата цел на организацията е да изгради дневен център, в който тези деца и младежи да могат да се развиват, учат и социализират в подходяща и подкрепяща среда.
Каузата е на рапъра Криско, който преди време разказа за своя син Дани, който е със Синдром на Даун.
Мачът
Шоуто "Една кариера - една легенда" събра у нас изявени волейболисти от цял свят, в това число олимпийски, световни и европейски шампиони, както и най-обичаните и успешни български волейболисти.
Всички те зарадваха родната публика с емоционално шоу, в което приятелството надделя над спортното съперничество.
Официалните гости на шоуто, в това число и Христо Стоичков, също се включиха в шоуто.
Вечерта завърши с емоционална реч на Салпаров и много прегръдки със семейството му.
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