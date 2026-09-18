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Теодор Салпаров със солидно дарение

  • 18 сеп 2026 | 17:02
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Значителна парична сума бе събрана на бенефиса на Теодор Салпаров "Една кариера - една легенда" и тя вече е дарена на фондацията "Слънчеви деца 2024"!

Бившото либеро на националния отбор по волейбол подаде ръка на организацията, основана от рапъра Кристиян Танев - Криско.

Всички средства от VIP билетите за събитието на 5 септември отидоха за неговата кауза.

Сумата

Става дума за парично дарение в размер на 15 000 евро.

"Благодарим ти, Теди! Вече сме още една крачка по-близо до нашата цел!", написаха от фондацията в социалните си мрежи.

Още в началото на организирането на събитието Салпаров заяви, че иска да има благотворителна кауза за важния демонстративен мач.

Фондацията

"Слънчеви деца" е фондация, която подкрепя деца и младежи със Синдром на Даун и други специални потребности.

Голямата цел на организацията е да изгради дневен център, в който тези деца и младежи да могат да се развиват, учат и социализират в подходяща и подкрепяща среда.

Каузата е на рапъра Криско, който преди време разказа за своя син Дани, който е със Синдром на Даун.

Мачът

Шоуто "Една кариера - една легенда" събра у нас изявени волейболисти от цял свят, в това число олимпийски, световни и европейски шампиони, както и най-обичаните и успешни български волейболисти.

Всички те зарадваха родната публика с емоционално шоу, в което приятелството надделя над спортното съперничество.

Официалните гости на шоуто, в това число и Христо Стоичков, също се включиха в шоуто.

Вечерта завърши с емоционална реч на Салпаров и много прегръдки със семейството му.

btvsport.bg

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