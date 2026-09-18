Програмата "С волейбол на училище" стана активен участник на Европейското първенство по волейбол в София

Програмата "С волейбол на училище" даде старт на инициативите си за новата учебна година с едно специално преживяване - децата получиха възможност да бъдат част от Европейското първенство за мъже в София и да усетят атмосферата на големите волейболни битки в "Арена София", съобщиха от федерацията.

"Ученици от 135. СУ "Ян Амос Коменски", 12. СУ "Цар Иван Асен II", 109. ОУ "Христо Смирненски" и 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов" се включиха в специален турнир, който се проведе на официалното игрище на ЕвроВолей 2026.

За участниците бе подготвено преживяване, максимално близко до това на националните състезатели. Децата излязоха на полето през официалната арка, под светлинно шоу и по същия протокол, който съпътства двубоите от Европейското първенство. Така за един ден те имаха възможност да заемат мястото на големите звезди и да усетят емоцията от това да играеш на сцената на европейския волейбол.

Отборите бяха смесени - момичета и момчета, като в инициативата се включиха и деца от центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи в неравностойно положение: ЦНСТДБУ "Любен Каравелов", ЦНСТДБУ "Иван Вазов", ЦНСТДБУ "Детелина", ЦНСТДБУ "Софроний Врачански" и ЦНСТДБУ "Паисий Хилендарски".

Специален гост на събитието бе президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, който се срещна с участниците и ги поздрави за ентусиазма и желанието им да бъдат част от волейболното семейство. На място присъстваха още координаторът на националните отбори Николай Иванов, административният директор на БФВ Станислав Николов, главният оперативен директор на Алианц България Андрей Александров и Десислава Желязкова, заместник-кмет на Столична община с ресор "Образование, спорт и младежки дейности".

БФВ изказва своята благодарност към Столична община за съдействието и подкрепата при провеждането на "С волейбол на училище" в рамките на Европейското първенство в София.

В края на турнира всички участници получиха почетни медали - символичен спомен от деня, в който имаха възможност не просто да гледат Европейското първенство, а да бъдат част от него.

Събитието в "Арена София" постави началото на новия сезон на "С волейбол на училище" - програма на Българската федерация по волейбол, която продължава да среща децата с волейбола и да създава възможности за тях да бъдат активни, да спортуват и да изграждат ценности чрез спорта.

Защото волейболът не започва и не свършва с големите мачове. Той започва там, където едно дете за първи път докосне топката, намери своите съотборници и открие удоволствието да бъде част от отбор", пише на официалния сайт на волейболната федерация.

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