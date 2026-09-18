Николай Боянов: Мачовете ни в Полски Тръмбеш са интересни

Утре Партизан (Червен бряг) ще играе с Янтра в Полски Тръмбеш. Срещата от петия кръг на Северозападна Трета лига.

„Основното ми притеснение е, че не знам с какво ще разполагаме като състав в Полски Тръмбеш. Имаме футболисти със здравословни проблеми. Борислав Атанасов е наказан. Иначе за Янтра е ясно. Добър отбор, който постигна резултати от началото на сезона. Вкарват голове, атаката им е силна. Имат и слаби страни и ние трябва да се възползваме. Винаги мачовете между двата отбора са здрави. Не очаквам предстоящият да е по-различен. Естествено ще търсим положителен резултат. Какво споменах обаче, зависи с какъв състав ще излезем ние“, коментира пред Sportal.bg Николай Боянов, треньор на Партизан.

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