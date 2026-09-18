Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Партизан (Червен бряг)
  3. Николай Боянов: Мачовете ни в Полски Тръмбеш са интересни

Николай Боянов: Мачовете ни в Полски Тръмбеш са интересни

  • 18 сеп 2026 | 08:58
  • 250
  • 0
Николай Боянов: Мачовете ни в Полски Тръмбеш са интересни

Утре Партизан (Червен бряг) ще играе с Янтра в Полски Тръмбеш. Срещата от петия кръг на Северозападна Трета лига.

„Основното ми притеснение е, че не знам с какво ще разполагаме като състав в Полски Тръмбеш. Имаме футболисти със здравословни проблеми. Борислав Атанасов е наказан. Иначе за Янтра е ясно. Добър отбор, който постигна резултати от началото на сезона. Вкарват голове, атаката им е силна. Имат и слаби страни и ние трябва да се възползваме. Винаги мачовете между двата отбора са здрави. Не очаквам предстоящият да е по-различен. Естествено ще търсим положителен резултат. Какво споменах обаче, зависи с какъв състав ще излезем ние“, коментира пред Sportal.bg Николай Боянов, треньор на Партизан.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Исландия плаши България с играчи от всички топ 5 първенства

Исландия плаши България с играчи от всички топ 5 първенства

  • 18 сеп 2026 | 09:45
  • 2147
  • 3
Димитър Трендафилов: Опасни са

Димитър Трендафилов: Опасни са

  • 18 сеп 2026 | 09:32
  • 331
  • 0
Живко Бояджиев: Да видим футбол

Живко Бояджиев: Да видим футбол

  • 18 сеп 2026 | 09:29
  • 272
  • 0
Веселин Василев: Поредно тежко изпитание

Веселин Василев: Поредно тежко изпитание

  • 18 сеп 2026 | 09:26
  • 251
  • 0
Николай Кателиев за мача с Доростол

Николай Кателиев за мача с Доростол

  • 18 сеп 2026 | 09:24
  • 279
  • 0
Симеон Митев: От най-подготвените са

Симеон Митев: От най-подготвените са

  • 18 сеп 2026 | 09:22
  • 283
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ясен е пътят на България към финала на Евроволей 2026

Ясен е пътят на България към финала на Евроволей 2026

  • 18 сеп 2026 | 09:50
  • 8986
  • 14
С два "пистолета" във всяка ръка! Либерото на Полша хич не си поплюва в София

С два "пистолета" във всяка ръка! Либерото на Полша хич не си поплюва в София

  • 18 сеп 2026 | 10:41
  • 2210
  • 0
Левски се бори със зъби и нокти, но тръгна с фалстарт в Лига Европа

Левски се бори със зъби и нокти, но тръгна с фалстарт в Лига Европа

  • 17 сеп 2026 | 21:34
  • 175039
  • 883
Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 18 сеп 2026 | 08:00
  • 4450
  • 3
Григор дава начало на битката между България и Дания

Григор дава начало на битката между България и Дания

  • 18 сеп 2026 | 07:30
  • 3387
  • 4
Везенков и компания започват днес лова на трофеи

Везенков и компания започват днес лова на трофеи

  • 18 сеп 2026 | 07:45
  • 3026
  • 1