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Атанас Апостолов: Поредно изпитание

  • 18 сеп 2026 | 08:29
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Атанас Апостолов: Поредно изпитание

Утре Розова долина (Казанлък) ще играе в Карлово с местния Левски. Срещата е от седмия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Всеки мач е сериозно изпитание и битка за младия и неопитния ни отбор. Предстоящият, трябва първо в главите си да го спечелим. В Карлово сигурно си имат проблеми, щом са вкарали само два гола досега. От опит знам обаче, че отбори притиснати до стената са много опасни. Ние играем в цикъл сряда-събота и започва да ни идва в повече“, коментира пред Sportal.bg треньора на „розите“ Атанас Апостолов.

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