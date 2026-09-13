Талант, воля и спортен хъс: Stamatin Kids Cup отличи тазгодишните си шампиони

На 13 септември в спортен комплекс „Дема“ в София приключи 6-то издание на мастърс турнира Stamatin Kids Cup - едно от най-вълнуващите събития за деца от 10 до 12 години в българския тенис.

В рамките на три дни кортовете събраха 48 млади състезатели, които показаха не само талант и спортна подготовка, но и хъс, постоянство и истинска любов към играта. Турнирът, част от календара на Българската федерация по тенис, отново се превърна в сцена за най-обещаващите млади тенисисти у нас.

След оспорвани срещи, силни емоции и много аплодисменти, победителите в отделните възрастови групи вдигнаха купата на Stamatin Kids Cup по време на официалната церемония, на която имаха честта да бъдат наградени лично от легендарната Катерина Малеева.

В категорията момчета до 10 години първото място спечели Матео Нешев (ТК “Каратанчева”), следван от Константин Симов (ТК „Смолян 2010", гр. Смолян) на второ място, Бедик Тодоров (ТК „Некст Про", гр. Пловдив) на трето място, и Алек Кючюкян (ТК “Каратанчева”) на четвърто.

При момичетата до 10 години шампионка стана Магдалена Атанасова (ТК „Свиленград", гр. Свиленград), на второ място е Катлея Барболова (ТК “15-40”), а Тея Тошкова (ТК „Добруджа", гр. Добрич) и Алебена Янева (ТК „Плевен - ПСК", гр. Плевен) заеха съответно третото и четвърто място.

В категорията момчета до 12 години победител стана Мартин Маринов (ТК "Некст Джен"), второто място беше за Георги Минков (ТК “15-40”), третото за Господин Иванов (ТК "Ямбол 2005", гр. Ямбол), и четвърто място за Андрей Бъчваров (ТК “Малееви”).

При момичетата до 12 години купата вдигна Ема Костова (ТК "Дема", гр.София), следвана от Александра Чочкова (ТК "Локо 98", гр. Пловдив) и Мария Милкова (ТК "Велто", гр. Варна) и Мария Колева (ТК "Албена", гр. Пловдив) се класираха на трето и четвърто място.

Stamatin Kids Cup не е само турнир, а празник на спорта, приятелството и детската енергия. Гордеем се с успехите на младите състезатели, които след състезанието продължават пътя си към големия тенис. Миналогодишната победителка при 12-годишните Ния Синчанова впоследствие се класира за европейския Masters до 12 години. Бруно Дженев, Александър Борисов и Емил Алексиев бяха част от отбора, достигнал до полуфинал на Световното отборно първенство през 2026 г., а Карла Бързакова достигна до четвъртфинал на Европейското първенство до 14 години през 2026 г. Както споделя Ивайло Цонев, треньор и турнирен директор от Спортен комплекс ДЕМА - партньор на събитието, най-важното е децата да излизат от корта не само с резултат, а и с урок, приятелства и желание да продължат напред. „Искам малките състезатели винаги да си тръгват с усмивка, с надеждата, че са разбрали какво трябва да подобрят в играта си. Важно е да участват в много подобни турнири, в които да намират приятели и да се развиват и като личности, и като тенисисти” - допълва Ивайло Цонев.

С всяко следващо издание Stamatin Kids Cup затвърждава своята мисия - да дава сцена на младите тенис таланти, да насърчава активния начин на живот и да показва, че спортът изгражда не само шампиони, но и характер.

Турнирът се осъществява с подкрепата на Stamatin Kids - детски сироп с три вкуса и натурална формула, създаден да подпомага имунитета и защитните сили на детския организъм. Продуктът има собствено клинично проучване, подходящ е за деца над 1 година и не съдържа подсладители, консерванти, оцветители и глутен.

Финалът на Stamatin Kids Cup отново доказа, че бъдещето на българския тенис е пълно с талант, амбиция и вдъхновение. А за младите състезатели този турнир е не просто надпревара, а още една крачка към големите мечти на корта.

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