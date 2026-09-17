Купа Дейвис: Алкарас пропуска плейофите, участие на Синер във финалите остава под въпрос

Участието на Карлос Алкарас в турнира за Купа Дейвис остава основна цел за испанския тенисист през този сезон, но националният отбор на Испания първо трябва да премине през квалификационния плейоф без своята голяма звезда. Целта пред тима е класиране за финалната фаза на надпреварата, която ще се проведе в Болоня.

В същото време участието на световния номер 1 Яник Синер във финалите за Купа Дейвис все още не е сигурно. Италианецът продължава да се възстановява от контузия, което поставя под въпрос физическата му готовност за решаващите мачове.

Предстоящите плейофи ще излъчат седем отбора, които ще спечелят ценните места за финалния турнир в Болоня. Наред с информациите за Алкарас и Синер, участие за своите страни в предстоящите срещи са потвърдили и други топ състезатели, сред които Бен Шелтън и Александър Зверев.

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