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Блестящо начало за Спарта (Прага) в Лига Европа

  • 16 сеп 2026 | 21:47
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Блестящо начало за Спарта (Прага) в Лига Европа

Спарта (Прага) започна отлично участието си в основната фаза на Лига Европа с убедителна победа с 4:1 като гост на шампиона на Армения Арарат-Армения. Чехите бяха безапелационни и решиха мача от първия кръг до 53-тата минута, в която вече водеха с три гола.

Изненадващо норвежкият централен защитник на гостите Тобиас Гудал вкара първите две попадения - в 20-ата и 22-рата минути. Осем минути след почивката еквадорецът Йон Меркадо покачи на 3:0.

Две минути по-късно Бруно Перейра намали, но в 71-вата резервата Патрик Видра довърши арменците.

Арарат-Армения е клуб на само 9 години, но вече спечели титлата на страната си. Спарта пък завърши втори в своя шампионат през миналия сезон. През това лято и двата тима започнаха в квалификациите на Шампионската лига, но бяха елиминирани.

В следващия кръг на ЛЕ Спарта ще приеме Лилестрьом, а Арарат-Армения ще гостува на Ягелония.

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