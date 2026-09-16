Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Гошо Гинчев: Отидох със 100 000 марки на дискотека

Гошо Гинчев: Отидох със 100 000 марки на дискотека

  • 16 сеп 2026 | 19:10
  • 2444
  • 1
Гошо Гинчев: Отидох със 100 000 марки на дискотека

Бившият футболист на Левски и Берое Гошо Гичнев беше гост в подкаста „Код Спорт“, където разказа култови истории от своята кариера. Той се върна към паметните си моменти на „Герена“, като не пропусна да обърне и специално внимание на престоя си в Турция с екипите на Денизлиспор и Анталияспор.

Защитникът, който с националния ни отбор участва на Европейското първенство през 1996 и на Световното първенство през 1998, призна, че Димитър Пенев го е искал в ЦСКА преди Левски да плати милион и половина лева за него.

А с кого е бил съсед при пристигането си на „Герена“, колко пари е получил за трансфера си в Денизлиспор, какви случки има с Мюмюн Кашмер и какво му е казал великия Трифон Иванов в националния отбор – гледайте в целия епизод.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Вихрен се похвали с национал

Вихрен се похвали с национал

  • 16 сеп 2026 | 15:41
  • 1481
  • 0
Роден български талант премина в Торино

Роден български талант премина в Торино

  • 16 сеп 2026 | 15:38
  • 5542
  • 4
НСА приема благотворителен мач между лекари и ветерани на Левски

НСА приема благотворителен мач между лекари и ветерани на Левски

  • 16 сеп 2026 | 14:33
  • 1280
  • 1
Голям приятел на Марадона и Сталоун оказа чест на Левски и Боримиров

Голям приятел на Марадона и Сталоун оказа чест на Левски и Боримиров

  • 16 сеп 2026 | 14:23
  • 2417
  • 11
Събрана е необходимата сума за поставянето на барелеф на Ферарио Спасов в Ловеч

Събрана е необходимата сума за поставянето на барелеф на Ферарио Спасов в Ловеч

  • 16 сеп 2026 | 13:59
  • 1029
  • 0
Двама се завръщат за ЦСКА срещу Локомотив (София)

Двама се завръщат за ЦСКА срещу Локомотив (София)

  • 16 сеп 2026 | 13:42
  • 13697
  • 26
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Сф) 0:1 ЦСКА, Ето'о бележи от воле

Локо (Сф) 0:1 ЦСКА, Ето'о бележи от воле

  • 16 сеп 2026 | 20:14
  • 38703
  • 105
България измъкна втория гейм срещу Полша и изравни в голямата битка

България измъкна втория гейм срещу Полша и изравни в голямата битка

  • 16 сеп 2026 | 19:28
  • 24560
  • 55
Треньорът на Лудогорец с огромна заплата в Трабзон, президентът на турците я разкри

Треньорът на Лудогорец с огромна заплата в Трабзон, президентът на турците я разкри

  • 16 сеп 2026 | 16:05
  • 33270
  • 71
Лига Европа започна: Спарта (Прага) вкара първия гол в основната фаза

Лига Европа започна: Спарта (Прага) вкара първия гол в основната фаза

  • 16 сеп 2026 | 19:45
  • 16602
  • 1
Хулио Веласкес: Сляпо вярвам на играчите! Залцбург има футболисти, които могат да играят в отбори на световно ниво

Хулио Веласкес: Сляпо вярвам на играчите! Залцбург има футболисти, които могат да играят в отбори на световно ниво

  • 16 сеп 2026 | 12:25
  • 36106
  • 64
Най-скъпият футболист на Залцбург пред Sportal.bg: Левски е много силен отбор!

Най-скъпият футболист на Залцбург пред Sportal.bg: Левски е много силен отбор!

  • 16 сеп 2026 | 10:34
  • 41082
  • 33