Гошо Гинчев: Отидох със 100 000 марки на дискотека

Бившият футболист на Левски и Берое Гошо Гичнев беше гост в подкаста „Код Спорт“, където разказа култови истории от своята кариера. Той се върна към паметните си моменти на „Герена“, като не пропусна да обърне и специално внимание на престоя си в Турция с екипите на Денизлиспор и Анталияспор.

Защитникът, който с националния ни отбор участва на Европейското първенство през 1996 и на Световното първенство през 1998, призна, че Димитър Пенев го е искал в ЦСКА преди Левски да плати милион и половина лева за него.

А с кого е бил съсед при пристигането си на „Герена“, колко пари е получил за трансфера си в Денизлиспор, какви случки има с Мюмюн Кашмер и какво му е казал великия Трифон Иванов в националния отбор – гледайте в целия епизод.

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