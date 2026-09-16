Италия остана непобедена на ЕвроВолей 2026

Битката за заветните места в елиминациите на ЕвроВолей 2026 за мъже навлиза в своята решителна фаза. Във вторник вечерта светлините на прожекторите бяха насочени към сблъсъка между двата непобедени отбора в група А – Италия и Чехия. Чехите оказаха сериозен отпор на домакините, но водени от Юри Романо и Матия Ботоло, италианците надделяха с 3:1 (25:23, 25:21, 17:25, 25:20), за да останат непобедени и да запазят първото място в групата.

Сблъсъкът между двата непобедени отбора в група А започна с размяна на мощни атаки, но Чехия първа взе инициативата. Водени от Патрик Индра, чехите поведоха със 7:5, а след това увеличиха преднината си на 11:8 при негов сервис. Добри отигравания на Матия Ботоло и Юри Романо помогнаха на домакините да стопят разликата, преди ас на Джовани Сангинети да изведе Италия напред с 13:12. Чехия отговори незабавно чрез Индра, който записа седем точки в гейма при изключителна успеваемост в атака от 88%, и Лукаш Ваши́на, добавил пет точки. Те си върнаха контрола и поведоха с 18:15, а по-късно и с 21:16. Италия опита късен щурм и спаси два геймбола, единият от които с ас на Романо. Италианският диагонал обаче сбърка следващия си сервис, позволявайки на Чехия да затвори гейма при 25:23. Чехите бяха почти безгрешни в нападение, завършвайки първата част с впечатляващите 80% успеваемост.

Вдъхновена от публиката, Италия оказа огромен натиск върху Чехия от сервис линията, като Джовани Сангинети и Юри Романо бяха в основата на това. Два аса на Романо помогнаха на домакините да поведат с 9:2. Раздразнени от загубата в първия гейм, италианците играха с пълна решителност и поеха пълен контрол над полето, увеличавайки преднината си до 18:9. Даниеле Лавия допринесе с пет точки в частта, докато Романо беше изключителен с осем, включително пет атаки при 100% успеваемост. Италия запази доминацията си до края, а Лавия реализира последната точка за 25:17, изравнявайки резултата в мача.

Италия пренесе инерцията си и в третия гейм, повеждайки бързо с 8:4. След това Даниеле Лавия затрудни посрещането на чехите от сервис (шест точки в гейма, включително два аса) и „адзурите“ увеличиха аванса си до 11:5. Чехия обаче отказа да се предаде. С влизането на Марек Шотола на мястото на Индра и с Лукаш Ваши́на като лидер в атака с пет точки, те постепенно се върнаха в играта, намалявайки пасива си само до точка при 14:13 и разпалвайки ожесточена битка за всяко разиграване. Италия отговори в най-важния момент. Два поредни аса на Матия Ботоло, който допринесе със седем точки в гейма, възстановиха преднината от четири точки при 22:18. Домакините затвориха частта при 25:20, като Романо я подпечата с ас.

EuroVolley Grupo A

🇮🇹 ITÁLIA 3x1 TCHÉQUIA 🇨🇿

23-25 | 25-16 | 25-20 | 25-20



🇮🇹Romanò: 24 (2 blocks, 5 aces)

🇮🇹Bottolo: 22 (4 aces)

🇮🇹Lavia: 15 (2 aces)

🇨🇿Vašina: 12 (1 block)

🇨🇿Indra: 12

🇮🇹Mati: 9 (3 blocks, 1 ace)

🇨🇿Benda: 7

🇮🇹Sanguinetti: 7 (1 ace) pic.twitter.com/6UGxMxqfVI — VolleyProNews 🏐 (@volleypronews) September 15, 2026

Ботоло и Лавия продължиха да трупат точки и в четвъртия гейм, помагайки на домакините да стартират силно и да поведат със 7:4. Чехите обаче не се обезкуражиха и продължиха да преследват съперника, намалявайки разликата до 15:14. Двата отбора се бореха яростно за всяка топка, представяйки волейбол от най-висока класа пред близо 4500 фенове в „Палапанини“ в Модена. При резултат 20:19 за Италия, Джанели застана на сервис линията и постави началото на решителна серия, която изведе домакините до 24:19. След това Ботоло нанесе финалния удар, затваряйки гейма при 25:20 и оформяйки четвъртата поредна победа за Италия. С този резултат домакините остават единственият непобеден отбор в група А.

Юри Романо стана най-резултатен в мача с 24 точки, включително пет аса, два блока и 18 успешни атаки при впечатляващите 68% успеваемост. Матия Ботоло добави 22 точки, от които 18 атаки (72%) и четири аса. За Чехия Патрик Индра и Лукаш Ваши́на завършиха с по 12 точки.

„Първият гейм ни показа, че трябва да сме по-внимателни към нашето ниво на игра, защото в днешно време можеш да пострадаш от всеки. Трябваше да вдигнем нивото и го направихме. Мисля, че се справихме добре – наистина вдигнахме нивото, особено в третия и четвъртия гейм, когато Чехия се върна в играта без нищо за губене и се опита да ни притисне. Но успяхме да ги задържим. Италианската публика подкрепяше отбора от химна до самия край и можем да се гордеем с нея. Прекрасно е да играем на ЕвроВолей в родината си", заяви Матия Ботоло.

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