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Финландия надигра Нидерландия и остана на върха в група С

  • 16 сеп 2026 | 10:03
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Финландия надигра Нидерландия и остана на върха в група С

Отборът на Финландия записа четвъртата си победа на ЕвроВолей 2026, след като надигра Нидерландия в драматичен петгеймов двубой - 3:2 (18:25, 25:21, 24:26, 25:20, 15:11), за да остане на върха в група C с 11 точки.

Първият гейм на мача между Нидерландия (1 точка) и Финландия (8 точки) сякаш искаше да покаже, че това не е просто сблъсък между първия и последния в група C. "Лалетата" шокираха местните фенове в "Нокиа Арена", които отново създадоха фантастична бяло-синя атмосфера (6160 зрители), повеждайки с 11:6, което им осигури контрол над гейма. Финландците не успяха да стопят разликата при 21:16 и така Нидерландия спечели първата част с 25:18. Във втория гейм ключови моменти бяха равенствата при 10:10 и 16:16. Първоначално Високите мъже взеха преднина, но след това финландците, водени от братята Лука и Ноа Мартила, поеха инициативата и стигнаха до крайната победа с 25:21.

Волейболистите на Финландия поддържаха високо напрежение и в началото на третия гейм и до резултат 19:20 целият отбор не показваше проблеми нито в посрещането, нито на блокада. В един момент обаче нидерландецът Тван Вилтенбург реализира решителни атаки след 24:24, за да донесе гейма на своя отбор при 26:24. Четвъртата част бе доминирана от финландците още от самото начало при 6:1. Посрещачът Вейка Линдквист, който за първи път изигра цял мач, беше безупречен в атака и отбеляза девет точки, за да изведе тима си до тайбрек. В решаващия пети гейм феновете не спряха да подкрепят своите играчи, които им показаха, че заслужават първото място в групата. С мощните атаки на Ноа и Лука Мартила те затвориха мача при 15:11.

"Беше наистина трудно да се играе на толкова високо ниво през целия пети гейм, но останахме единни и благодарение на подкрепата на феновете спечелихме този важен мач", коментира Вейка Линдквист.

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