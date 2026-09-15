Треньор на тим от ШЛ, победил ПСЖ, си тръгва след само шест мача

След едва шест мача начело на Ланс Дино Топмьолер е напът да бъде освободен от поста си. Според германското издание „Билд“ причината за раздялата не са колебливите резултати на тима, а несъгласието на треньора с отстраняването на неговия помощник Нелсон Моргадо.

Германският специалист пристигна през лятото с тежката задача да наследи Пиер Саж, под чието ръководство тимът завърши на второ място в Лига 1 и спечели Купата на Франция през сезон 2025/26. Сега обаче Топмьолер ще бъде уволнен, както съобщи първоначално „Екип“, а впоследствие потвърди и „Ар Ем Си Спорт“.

Раздялата изглежда внезапна и неочаквана. Въпреки неубедителния старт в първенството (една победа, едно равенство и две загуби), Ланс спечели Суперкупата на Франция срещу Пари Сен Жермен и започна кампанията си в Шампионската лига с драматична победа с 3:2 като гост на Славия (Прага), при това в отсъствието на няколко основни играчи.

Според „Билд“ обаче причината за уволнението не е от спортно-техническо естество. Германската медия разкрива, че в понеделник ръководството на клуба е информирало треньора за решението си да освободи неговия най-близък сътрудник и асистент Нелсон Моргадо. Твърди се, че 39-годишният португалец, с когото Топмьолер работи от 2017 г., „е дразнел някои хора в клуба, особено френските членове на треньорския щаб“. Причината: „Той е изисквал от тях повече отдаденост и страст, което не е било прието добре и в крайна сметка му е коствало поста“.

Дино Топмьолер обаче не е приел това решение. Бившият треньор на Айнтрахт (Франкфурт), който е бил и асистент в Байерн (Мюнхен) и РБ Лайпциг, се е противопоставил категорично на уволнението на своя помощник, възприемайки го като пряка намеса в неговите компетенции. Изправен пред реакцията на 45-годишния наставник, който е определил ситуацията като „крайно необичайна и неприемлива, проявявайки лоялност към Моргадо“, клубът е взел крайното решение да се раздели и със самия Топмьолер.

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