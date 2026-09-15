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Томаш Форнал не си поплюва: Какво ще се случи с България, когато залата е пълна, или с Украйна?

  • 15 сеп 2026 | 16:34
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Три мача, три победи и геймово съотношение 9:0. Така изглежда началото на Европейското първенство 2026 за полския национален отбор по волейбол. Ще успее ли някой да спре шампионите?

Националният отбор на Полша е лидер в ранглистата на ФИВБ. Освен това тимът е настоящ европейски шампион (2023), олимпийски вицешампион (2024) и трети в света (2025). Поляците със сигурност гледат на тазгодишния шампионат на Стария континент като на турнир, в който отново искат да вземат всичко.

Полша без проблеми срещу Северна Македония
Полша без проблеми срещу Северна Македония

„Дружина полска“ вече изигра три мача от груповата фаза. На старта те победиха Португалия (3:0), след това Израел (3:0), а в неделя (13 септември) бяха категорично по-добри от Северна Македония (3:0).

Една от ключовите фигури в пъзела на треньора Никола Гърбич безспорно е Томаш Форнал. Посрещачът подхожда с голямо спокойствие към събитията от последните дни на Евро 2026. Освен това волейболистът е убеден, че най-много зависи от самите поляци, а не от съперниците, срещу които се изправят европейските шампиони.

Треньорът Гърбич се стреми да ротира състава, благодарение на което поддържа в игрови ритъм почти всички състезатели от групата за мача. Това е ценно, особено в контекста на предстоящите все по-сериозни предизвикателства пред полския отбор.

Струва си да припомним, че Полша е печелила златото на европейско първенство по волейбол два пъти в историята си. Интересното е, че и в двата случая става дума за успехи, постигнати през 21-ви век. Първата си титла поляците записват през 2009 година. Втората, съвсем наскоро, в предишното издание на шампионата на Стария континент през 2023 г., когато на финала надиграха италианците в три гейма.

Класиране за осминафиналите ще си осигурят четирите най-добри отбора от всяка група на турнира. Поляците играят своите мачове в България, по-конкретно в София. Спортна зала, която има специално значение за полския волейбол. През 2012 година именно в София – в същото съоръжение – Полша спечели финалите на Световната лига.

Звездата на тима Томаш Форнал сподели в откровено интервю за Polsat Sport, че приема всички мачове до момента като загрявка за това, което очаква него и съотборниците му в следващите срещи. 

"В онези първи 3 мача ставаше дума за запознаване със залата, новата бяла топка, а и съперниците не ни създадоха трудности. Това е системата на Европейските първенства. Опитваме се да се концентрираме. Такива мачове, в които играем срещу теоретично много по-слаб противник, не натрупваме такъв адреналин и емоции в тялото ни, каквото ще се случи с България, когато залата е пълна, или с Украйна, с която ще играем преди това. Опитваме се да се концентрираме, за да вършим работата си възможно най-добре. Това ни казва и треньорът всеки път. Не загубихме гейм и не съм очаквал подобно нещо. Запазихме нивото и играхме балансирано през тези девет гейма. Подходихме много мъдро", подчерта Форнал. 

Ключовите срещи за "червено-белите" са днес (15 септември) от 19:00 ч., срещу Украйна, и утре (16 септември) - срещу българските национали, също от 19:00 часа. 

sport.wprost.pl/siatkowka

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