Томаш Форнал не си поплюва: Какво ще се случи с България, когато залата е пълна, или с Украйна?

Три мача, три победи и геймово съотношение 9:0. Така изглежда началото на Европейското първенство 2026 за полския национален отбор по волейбол. Ще успее ли някой да спре шампионите?

Националният отбор на Полша е лидер в ранглистата на ФИВБ. Освен това тимът е настоящ европейски шампион (2023), олимпийски вицешампион (2024) и трети в света (2025). Поляците със сигурност гледат на тазгодишния шампионат на Стария континент като на турнир, в който отново искат да вземат всичко.

Полша без проблеми срещу Северна Македония

„Дружина полска“ вече изигра три мача от груповата фаза. На старта те победиха Португалия (3:0), след това Израел (3:0), а в неделя (13 септември) бяха категорично по-добри от Северна Македония (3:0).

Една от ключовите фигури в пъзела на треньора Никола Гърбич безспорно е Томаш Форнал. Посрещачът подхожда с голямо спокойствие към събитията от последните дни на Евро 2026. Освен това волейболистът е убеден, че най-много зависи от самите поляци, а не от съперниците, срещу които се изправят европейските шампиони.

Треньорът Гърбич се стреми да ротира състава, благодарение на което поддържа в игрови ритъм почти всички състезатели от групата за мача. Това е ценно, особено в контекста на предстоящите все по-сериозни предизвикателства пред полския отбор.

Струва си да припомним, че Полша е печелила златото на европейско първенство по волейбол два пъти в историята си. Интересното е, че и в двата случая става дума за успехи, постигнати през 21-ви век. Първата си титла поляците записват през 2009 година. Втората, съвсем наскоро, в предишното издание на шампионата на Стария континент през 2023 г., когато на финала надиграха италианците в три гейма.

Класиране за осминафиналите ще си осигурят четирите най-добри отбора от всяка група на турнира. Поляците играят своите мачове в България, по-конкретно в София. Спортна зала, която има специално значение за полския волейбол. През 2012 година именно в София – в същото съоръжение – Полша спечели финалите на Световната лига.

Звездата на тима Томаш Форнал сподели в откровено интервю за Polsat Sport, че приема всички мачове до момента като загрявка за това, което очаква него и съотборниците му в следващите срещи.

"В онези първи 3 мача ставаше дума за запознаване със залата, новата бяла топка, а и съперниците не ни създадоха трудности. Това е системата на Европейските първенства. Опитваме се да се концентрираме. Такива мачове, в които играем срещу теоретично много по-слаб противник, не натрупваме такъв адреналин и емоции в тялото ни, каквото ще се случи с България, когато залата е пълна, или с Украйна, с която ще играем преди това. Опитваме се да се концентрираме, за да вършим работата си възможно най-добре. Това ни казва и треньорът всеки път. Не загубихме гейм и не съм очаквал подобно нещо. Запазихме нивото и играхме балансирано през тези девет гейма. Подходихме много мъдро", подчерта Форнал.

Ключовите срещи за "червено-белите" са днес (15 септември) от 19:00 ч., срещу Украйна, и утре (16 септември) - срещу българските национали, също от 19:00 часа.

sport.wprost.pl/siatkowka

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